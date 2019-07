Pisa e Sassuolo sono ai dettagli per una doppia operazione. Il difensore centrale Andrea Meroni, classe 1997, si trasferirà in Emilia per poi restare in prestito al club toscano per le prossime due stagioni. Percorso inverso per il centrocampista centrale Marius Marin, classe 1998, che lascerà il Sassuolo e diventerà un giocatore del Pisa a titolo definitivo. Tra domani e mercoledì le firme.