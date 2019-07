Esclusiva: accordo per Colina all’Hajduk. I dettagli

David Colina torna in Croazia, all’Hajduk. Dopo aver lasciato la Dinamo Zagabria per andare al Monaco, il terzino sinistro classe 2000 si appresta a fare il percorso inverso. L’Hajduk ha infatti raggiunto l’accordo con il Monaco: operazione da 1,1 milioni più il 25 per cento dall’eventuale futura rivendita.