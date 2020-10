Esclusiva: accordo Fiorentina-Napoli nella notte, ma Milik dice no. I dettagli

Napoli e Fiorentina hanno raggiunto nella notte un accordo per il trasferimento di Milik ai viola. Ma l’attaccante polacco ha detto no e siamo ormai a pochissime ore dallo stop del mercato. Sarebbe stata un’operazione come quella che il Napoli aveva concordato con la Roma, circa 24 milioni tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. A Milik era stato offerto un contratto pluriennale da 4 milioni a stagione, uno in meno rispetto alla proposta giallorossa. Nulla da fare, Milik continua a dire no.

Foto: Twitter ufficiale Napoli