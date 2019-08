Ignazio Abate aspetta l’occasione giusta per ripartire. Chiusa l’esperienza con il Milan, il terzino sta considerando le opportunità a parametro zero. Negli ultimi giorni ha detto no a tre proposte arrivate dal Qatar, dal Valladolid e dall’Olympiacos, evidentemente non allettanti dal punto di vista tecnico. Ora Abate sta valutando l’opzione Brescia con possibili sviluppi nei prossimi giorni.

Foto: Twitter personale