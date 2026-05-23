Esclusiva: Abate idea forte del Sassuolo. Ma il Torino c’è. E dalla B…

23/05/2026 | 18:22:59

Ignazio Abate lascerà la Juve Stabia dopo una stagione di grande spessore. In tempi non sospetti vi abbiamo parlato del forte gradimento del Sassuolo (che ha seguito anche Aquilani) in caso di addio di Fabio Grosso. Ma possiamo aggiungere che negli ultimi giorni anche il Torino ha fatto un sondaggio approfondito, il profilo piace non poco, e che alla finestra per Abate ci sono almeno 3-4 club di Serie B.

Foto: Instagram Juve Stabia