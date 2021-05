Esclusiva: ﻿Sarri-Lazio, in agenda incontro con Lotito. Ecco quando

Maurizio Sarri resta il primo nome nella lista della Lazio per la successione di Simone Inzaghi. Ma bisogna avere pazienza e non fretta, pur sapendo che non sarà una telenovela, La lista comprende altri tre o quattro nominativi, con proposte continua (l’ultima Marco Silva ex Everton) ma sinceramente siamo abituati a non utilizzare quasi tutto l’almanacco degli allenatori per raccontare certi scenari. La sera prima dell’annuncio (lunedì) Allegri era in pole per la Juve, non tra Juve, Inter e Real. Il discorso vale per Spalletti e Gattuso, identico. Sarri ha un vantaggio importante sulla concorrenza, ma bisogna pensare al resto. Le cose di mercato cambiano (vedi Sarri e la Roma), in questo caso sono ci sono basi solide, serve altro. Confermiamo la tempistica: fino a mercoledì, non accadrà nulla, domani l’allenatore ha un altro impegno precedentemente preso. Tra mercoledì sera e giovedì l’incontro con Lotito, da confermare nella giornata di domani. Sarri e la Lazio hanno proseguito sull’aspetto reciproco conoscitivo, magari confrontandosi sugli argomenti, l’allenatore toscano ha completamente avallato l’organico. Certo, per passare dal 3-5-2 ci vorranno dei ritocchi, non una rivoluzione, ma è normale. Negli ultimi giorni a Sarri sono arrivate proposte economicamente serie dalla Turchia, respinte. Si parlerà di contratto molto presto: non arriverà la raccomandata del club bianconero (o una pec), significa che Sarri sarà automaticamente libero e si potrà parlare di contratto, la Juve pagherà la penale da 2,5 milioni. Prudenza e notizie serie, lo diciamo a benefico di chi lo scorso autunno dava per scontata la risoluzione con la Juve e i fatti hanno detto assolutamente il contrario. Non è vero che Sarri chiede 5 milioni a stagione e neanche 4: è abituato a guadagnare queste cifre, ma si può chiudere a 3 o qualcosa in più a stagione con bonus Champions. La voglia di tornare ad allenare con un organico che gli piace è più grande dell’aspetto economico. La strada è importante, la tempistica confermata, serve il resto come tutte le cose di mercato. Fino a quel momento prudenza perché Lotito è imprevedibile e le trattative possono cambiare, ma intanto si va avanti con reciproca convinzione e disponibilità. Per la fibrillazione totale dei tifosi della Lazio che scrivono ogni secondo, si informano, aspettano, sperano.

Foto: Twitter Juventus