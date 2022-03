Esclusione dalle competizioni internazionali: la Russia ricorre al TAS

In seguito alla sospensione dalle attività calcistiche per i club e le nazionali, disposta da FIFA e UEFA lo scorso 28 febbraio, la Federcalcio russa (RFS) ha ufficialmente effettuato ricorso al TAS di Losanna. Il ricorso è stato depositato anche contro le federazioni calcistiche di Polonia, Svezia, Repubblica Ceca, Montenegro, Malta, Grecia, Bielorussia, Danimarca, Lussemburgo, Austria, Portogallo, Spagna, Irlanda e Francia, che hanno dichiarato di non voler scendere in campo contro i russi. Negli appelli presentati viene chiesto di annullare le decisioni contestate e di reintegrare tutte le squadre di club e le nazionali russe alle competizioni FIFA e UEFA. La RFS ha inoltre depositato istanza di sospensione dell’esecuzione di ciascuna decisione impugnata. Nel giro di qualche giorno il TAS emetterà la sua sentenza.

