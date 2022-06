Esclusiva: Pisa, interesse per Nedelcearu (concorrenza in Romania) e Cuomo

Il Pisa accenderà presto i fari per regalare a Maran una squadra competitiva. Ci sono due difensori centrali del Crotone nella lista della spesa, si fatta di Ionut Nedelcearu e Giuseppe Cuomo che i nerazzurri hanno seguito e presto decideranno se affondare il colpo oppure no. Per Nedelcearu c’è la concorrenza di un paio di club in Romania.

Foto: Sito ufficiale Pisa