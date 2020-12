Esame Suarez, il prof.: “Sufficienza stentata ma gliela ridarei. Mai parlato con la Juve”

La Repubblica ha intervistato il prof. Lorenzo Rocca, docente dell’Università di Perugia che ha esaminato l’esame di Suarez lo scorso settembre.

Il prof ha ammesso come Suarez non parlasse benissimo l’italiano ma che la sufficienza stentata gliela ridarebbe. Ha concluso inoltre che non ha mai parlato con la Juventus e Paratici.

Queste le sue parole: “Non ho mai parlato con la Juventus, né con Paratici, né con altri. I vertici dell’Ateneo disponibili nei confronti del club? La loro fede calcistica ha avuto un peso”.

Sufficienza a Suarez? “Stirato, ma sì. L’esame è parlato, c’è la comprensione, l’ascolto. Sapeva rispondere. Ma aveva le risposte prima di fare l’esame? Abbiamo chiarito col pm. I pdf con le domande inviate dalla preparatrice Spina? Questo va chiesto a lei. Sono sue iniziative. Con Suarez io non ho avuto alcun tipo di rapporto”.

Se domani rifacesse l’esame, confermerebbe la sufficienza a Suarez? “Stirandola un po’, sì”.

Foto: Loris Cerquiglini