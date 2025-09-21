Errori in Verona-Juve: Rapuano retrocesso dall’AIA in Serie B

21/09/2025 | 13:30:30

La Juve ha contestato l’operato dell’arbitro Rapuano ieri sera, fischietto di Verona-Juventus. I bianconeri hanno contestato il rigore assegnato agli scaligeri e un cartellino rosso per Orban per una gomitata a Gatti.

Errori evidenziati poi dagli analisti dell’AIA. Un arbitraggio che, secondo quanto riferito da Gazzetta.it, non sarebbe andato giù nemmeno ai vertici dell’AIA che sono pronti a retrocedere Rapuano in Serie B e la sensazione, si legge sul sito della rosea, è che la decisione durerà per un bel po’ di tempo.