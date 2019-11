Errico, l’Under 20 è un premio al suo talento

La Viterbese e il Frosinone si godono Andrea D’Errico. Il gioiello classe ’99 è reduce da un super avvio di stagione con il club di Viterbo (attualmente in prestito dai ciociari). Sempre titolare in questo primo scorcio di campionato, 2 gol all’attivo, prestazioni da predestinato. E ieri è arrivata la ciliegina sulla torta: Errico è stato convocato dal selezionatore Andrea Franceschini nella Nazionale Under 20 in vista della gara del Torneo 8 Nazioni per la quale gli azzurrini saranno opposti lunedì prossimo alla Svizzera. Un premio al suo talento, sbocciato nelle giovanili del Frosinone e confermato in questa prima parte di campionato in Serie C con la Viterbese. Il classe ’99 nasce come esterno offensivo ma sa destreggiarsi con naturalezza anche da trequartista, destro di piede, abilissimo nell’uno contro uno e molto preciso nei calci piazzati. A Viterbo finora è stato impiegato quasi sempre come quinto di sinistra nel 3-5-2 e le sue brillanti prestazioni sono sotto gli occhi di tutti, come certificato dalla recentissima chiamata in Nazionale.