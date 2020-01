Eriksson: “Inzaghi ha eguagliato il mio record? Sono felicissimo. Lazio da scudetto”

Sven-Goran Eriksson, ex allenatore della Lazio dell’ultimo scudetto, ha parlato del suo record (9 vittorie di fila) eguagliato da Simone Inzaghi ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it: “So che sabato la Lazio giocherà contro il Napoli. Allora vincendo Inzaghi stabilirà un nuovo primato. La cosa mi rende felicissimo. Per lui e per questo club, che sta facendo un campionato memorabile. Sta lassù con le grandi, assieme a Juventus e Inter. Tutto ciò è bellissimo. Scudetto? Per quello che sta dimostrando adesso, questa squadra è da Scudetto. Conosco bene la classifica. La Lazio è a 3 punti dalla Juventus e dall’Inter: quindi perché no? Penso che questa sia una situazione molto positiva anche per la Serie A, almeno la Juve non viaggia a 10 punti di distacco dalle altre. Così è tutto più interessante, e la Lazio è lì”.