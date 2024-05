Eriksson all’Olimpico: “Non ho mai avuto una squadra così forte”

Serata speciale allo stadio Olimpico per la partita tra Lazio e Sassuolo con il ritorno all’Olimpico di Sven Goran Eriksson. Il tecnico svedese, alle prese con un cancro in stadio terminale al pancreas, ha così parlato dal rettangolo di gioco: “Grazie mille per tutto, è bellissimo vedere tanta gente. Mi ricordo anni molto belli, mi sono trovato benissimo. Non ho mai avuto una squadra così forte e non ho mai vinto così tanti titoli. È un ricordo per la vita. Ringrazio per l’invito e in bocca al lupo per oggi. Grazie a tutti”.

Foto: Mirron