Eriksen: “Vorrei provare qualcosa di nuovo. Sul Real…”

In casa Tottenham continua a tener banco il futuro di Christian Eriksen. Il centrocampista danese si è raccontato nel corso di un’intervista concessa a Ekstrabladet, rilasciando alcune importanti dichiarazioni a proposito del proprio futuro: “Sono in un momento della mia carriera nel quale potrei voler provare qualcosa di nuovo. Ho il più profondo rispetto per quello che è successo al Tottenham ma ho anche detto che mi piacerebbe provare qualcosa di nuovo. Il Real Madrid dovrebbe chiamare il Tottenham e dire che mi vogliono. Non lo ha ancora fatto. E’ difficile. Dipende dalle possibilità. Se non dovesse comparire nulla di più eccitante, perché non rimanere qui al Tottenham? La firma di un nuovo contratto dipende dalle condizioni”.

Foto: twitter ufficiale Tottenham