Eriksen: “Tifo Tottenham, ma non in Europa League. Spero vincano nella prossima stagione”

21/05/2025 | 11:03:11

Intervistato da Disney+, il centrocampista del Manchester United Christian Eriksen ha parlato della finale di Europa League tra Tottenham e Red Devils. “Sì, è una partita speciale per me. Tifo per il Tottenham in tutto, ma non in questa finale. So cosa ho trascorso in quel club, mi sono divertito molto lì, ma ci è mancato di vincere un titolo.Dobbiamo concentrarci su noi stessi e vincere quella coppa. Per quanto mi riguarda, il Tottenham può vincere un trofeo l’anno prossimo”.

FOTO: X Danimarca