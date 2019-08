Eriksen spinge per volare a Madrid, Tottenham a caccia del sostituto. Tra Coutinho e Lo Celso…

Christian Eriksen spinge per volare a Madrid. L‘Atletico è piombato da settimane sul talento danese, come vi avevamo anticipato, nelle ultime ore – stando a quanto riporta il Telegraph – tra le parti ci sarebbero stati nuovi contatti. Ma sulle tracce di Eriksen c’è sempre il Real, pronto al grande investimento per rinforzare il centrocampo. Doppia situazione da monitorare con la massima attenzione. Intanto il Tottenham lavora per assicurarsi eventualmente il sostituto del danese a 24 ore dal termine del mercato: Coutinho avrebbe rifiutato il trasferimento in prestito, come proposto dagli Spurs, con questi ultimi che sono dunque tornati alla carica per Giovani Lo Celso. Sul piatto 60 milioni, il Betis ne chiede 70 ma la distanza non sembra incolmabile.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham