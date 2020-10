Eriksen, sms a Conte. Gol con la Danimarca e prestazione ok

Eriksen ha realizzato il momentaneo 2-0 per la Danimarca nel match poi vinto 3-0 in casa dell’Islanda. Il trequartista dell’Inter si è distinto positivamente così come Kjaer del Milan. I due si ritroveranno contro sabato prossimo nel derby di Milano.

Foto: Twitter ufficiale Euro Qualifiers