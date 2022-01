Eriksen si allena con le giovanili dell’Ajax: “Voglio essere al meglio il prima possibile, qui mi sento a casa”

Dopo il malore accusato ad Euro2020 il centrocampista danese Christian Eriksen si sta allenando con l’Under21 dell’Ajax, le sue parole: “Sono molto felice di essere qui. All’Ajax conosco le persone, è come tornare a casa perché sono stato qui per tanto tempo. Tutte le strutture sono disponibili e con la ‘Jong Ajax’ posso allenarmi ad alto livello in gruppo. Questa è la base perfetta per me adesso. Voglio essere di nuovo al meglio il prima possibile in modo che quando troverò un nuovo club, potrò essere in grado di fare bene il più velocemente possibile”.

FOTO: Instagram personale