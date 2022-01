Eriksen si allena con l’Ajax, il video del club sui social: “E’ tutto ciò di cui avete bisogno oggi”

Attraverso un post sui social, l’Ajax ha voluto rendere omaggio a Christian Eriksen con un video che lo ritrae in allenamento con le riserve del club olandese e il seguente messaggio: “Eriksen in azione è tutto ciò di cui avete bisogno oggi”.

🇩🇰 @ChrisEriksen8 in action is all you need today 😍 pic.twitter.com/Sx3B3b8A2p

— AFC Ajax (@AFCAjax) January 26, 2022