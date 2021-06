Eriksen si accascia, massaggio cardiaco. La disperazione della Danimarca e le lacrime della moglie

Un momento drammatico e di terrore durante Danimarca-Finlandia. Alla fine del primo tempo Christian Eriksen si è accasciato improvvisamente dopo un malore, ha perso conoscenza, gli è stato praticato il massaggio cardiaco. Le squadre sono rientrate nello spogliatoio, dopo momenti di terrore e di disperazione, comprese le lacrime della moglie. Attimi terribili, si può solo pregare.

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency.

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021