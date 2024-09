Altra partita deludente per Manchester United, fermato sull’1-1 dal Twente in Europa League. Un risultato che lascia amarezza per ten Hag ed Eriksen, autore del gol del vantaggio ma anche dell’errore che ha lanciato Lammers verso l’1-1. Il centrocampista danese ha così parlato ai giornalisti presenti: “Sembrava che il Twente volesse vincere più di noi. Non è possibile”.

Foto: Eriksen Instagram