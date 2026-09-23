Eriksen saluta il Wolfsburg: “Devo stare vicino alla mia famiglia”

23/09/2026 | 17:15:11

Eriksen saluta il Wolfsburg, le parole del centrocampista ex Inter ai canali ufficiali del club: “In questo momento, per me è importante stare vicino alla mia famiglia in Danimarca. Sono lieto che siamo riusciti a trovare una soluzione insieme. E’ stato caratterizzato da molti alti e bassi. Vorrei ringraziare sinceramente tutti coloro che mi hanno sostenuto durante la mia permanenza al Wolfsburg. È stato un grande piacere per me giocare per voi e ricorderò con affetto questo periodo”.

foto sito wolfsburg