Eriksen saluta il Manchester: “Ho vissuto momenti incredibili che ricorderò sempre”

30/05/2025 | 14:00:25

Eriksen ha salutato il Manchester United, l’annuncio del centrocampista ex Inter sui social: “Un enorme grazie a tutti i tifosi che mi hanno sostenuto negli ultimi 3 anni come giocatore del Manchester United. Grazie anche a tutte le persone gentili e laboriose del club, che hanno fatto sentire me e la mia famiglia così benvenuti fin dal primo giorno. E un grazie ai miei compagni di squadra, è stato un piacere condividere lo spogliatoio e il campo insieme. Sono stati momenti incredibili e ho creato dei ricordi incredibili che conserverò per sempre”.

Foto: Eriksen Instagram