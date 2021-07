Eriksen, gioca col figlio al parco. L’Inter lo aspetta a metà luglio

Christian Eriksen gradualmente sta tornando alla normalità. Il giocatore dell’Inter, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, lo scorso weekend per la prima volta dopo il malore è uscito di casa per svagarsi con il figlio di 3 anni. Eriksen ha ricominciato a dare dei calci ad un pallone in un parco assieme al suo piccolo bambino, l’episodio è avvenuto nel campetto di Platanvej, a Odense, in Danimarca. I medici interisti sono sempre in stretto contatto col centrocampista con Piero Volpi (medico sociale dell’Inter) che non può essere che rincuorato da questi segnali positivi che arrivano dal ragazzo. Il giocatore è atteso a Milano nella seconda settimana di ritiro, un modo per salutare i compagni e il nuovo allenatore. Poi servirà ancora tempo per capire se potrà nuovamente scendere in campo con la maglia neroazzurra.

FOTO: Twitter Federcalcio danese