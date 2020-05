Christian Eriksen, nuovo centrocampista dell’Inter, parla al quotidiano Jyllands-Posten della scelta che l’ha spinto ad accettare il club nerazzurro: “Mi è sembrata la cosa giusta. Erano molto desiderosi di prendermi e per un giocatore come me significa molto che un club dimostri quanto mi vuole. Rispetto al Tottenham, la possibilità vi vincere con l’Inter è sicuramente maggiore”.

Foto: Inter Twitter