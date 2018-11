Eriksen e il rinnovo Tottenham: tra messaggi, indizi e le sirene Real…

Futuro tutto da decifrare per Christian Eriksen. Da tempo si vocifera di una trattativa per il rinnovo con il Tottenham che, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, stenta a decollare soprattutto per le richieste economiche del danese. Il discorso è ancora bloccato e nel frattempo restano vivi i rumors legati alle big europee, come il Real Madrid, sempre vigile sull’ex Ajax. Nelle scorse settimane Eriksen ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti (“Rinnovo? Il mio agente si prende cura di certe cose, io penso solo a giocare a calcio. Vedremo come andrà a finire la trattativa”), un importante indizio sul fatto che le cose tra il classe ’92 e il Tottenham non stanno andando nel migliore dei modi. Ma il danese continua a mandare messaggi agli Spurs, non soltanto a parole, come quel gol pesantissimo realizzato ieri nella sfida da dentro o fuori contro l’Inter. La trattativa per il rinnovo è in stand-by, il classe ’92 chiede un ritocco sull’ingaggio in modo da avvicinarsi alle cifre percepite da Kane e Dele Alli. Non proprio questione di dettagli, ecco perché il Real, alle prese con il “caso” sul rinnovo di Modric, resta alla finestra e pronto ad entrare in azione.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham