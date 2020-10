Eriksen prenota un posto nel derby. Decide dal dischetto Inghilterra-Danimarca

Continua a stupire in Nazionale Cristian Eriksen. Il fantasista dell’Inter, che prenota un posto nel derby di sabato contro il Milan, ha realizzato un altro gol con la maglia della Danimarca. Nel match della Nations League ha trasformato un calcio di rigore, decisivo, in casa dell’Inghilterra. La sua squadra ha vinto 1-0 e lui ha festeggiato al meglio le 100 presenze in Nazionale.

Foto: Twitter ufficiale Euro Qualifiers