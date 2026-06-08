Eriksen, parla il medico della Nazionale danese: “Christian sta bene. Prevediamo che verrà dimesso presto”

08/06/2026 | 11:47:39

Il medico della Nazionale danese Morten Boesen, ha parlato tramite i canali ufficiali della federazione sulle condizioni di Christian Eriksen. Queste le sue parole:

“Ho parlato con Christian stamattina e sta bene. È con la sua famiglia ed è di buon umore. Prevediamo che verrà dimesso presto e potrà tornare a casa. Ci prendiamo cura dei giocatori e dello staff e siamo in contatto con loro costantemente”.

Foto: Instagram Eriksen

