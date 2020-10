Eriksen: “Non voglio sedermi in panchina per tutto l’autunno”

“Non mi siederò in panchina tutto l’autunno, almeno non è mia intenzione e spero che non lo sia anche in quelle del club o dell’allenatore.” Così Eriksen dal ritiro della Nazionale danese come riportato da Tipsbladet mentre alza la voce contro l’attuale situazione in casa Inter. “Adesso ci sarà un gran numero di partite in poco tempo, ora ci sono anche tre gare Nazionale insieme e in più l Champions League riprende a breve. C’è tanto da giocare, sono certo che probabilmente avrò i miei minuti e me li aspetto. Diventi meno paziente quando hai esperienza e hai provato cose diverse. Che tu abbia 20, 28 o 30 anni, però, non vuoi sederti in panchina.”

Foto: Inter news