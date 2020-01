Eriksen, l’arte diplomatica di Mourinho. E l’Inter che ha solo certezze

Christian Eriksen e l’Inter, è solo una questione di tempo. Il club nerazzurro, come raccontato, ha offerto già diversi giorni fa 15 milioni per il danese, comunicando subito dopo di essere disposta ad aggiungerne altri 2-3 di bonus. Il summit con l’agente è l’anticamera classica della strada spianata, la forbice sarà sistemata rispetto ai 20 milioni chiesti dal Tottenham. Intanto, José Mourinho è tornato a parlare di Eriksen con la sua solita diplomazia: “La risposta non è buona per voi perché la risposta è che è convocato per domani. L’altra notizia è che non amo parlare dei giocatori di altre squadre. Altri sono felici di farlo. Io no“. Già per la gara contro il Watford, Mourinho aveva annunciato la presenza in campo dal 1′ del centrocampista danese, subentrato invece dalla panchina soltanto negli ultimi minuti. In ogni caso, le parole di José e la sua arte diplomatica in pieno stile Special One non cambiano la situazione sul futuro di Eriksen: l’Inter ha in mano solo certezze, per l’approdo in nerazzurro è solo questione di tempo.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham