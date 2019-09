Eriksen: “La chiusura anticipata del mercato inglese è stata un problema”

Dopo aver dichiarato lo scorso giugno di esser pronto per una nuova avventura, Christian Eriksen è stato al centro di diversi tormentoni di mercato in questa estate, il più importante dei quali lo avrebbe voluto sulla sponda Real di Madrid. Il centrocampista alla fine è invece rimasto al Tottenham un po’ per la volontà del club e un po’ per la decisione della federazione inglese di chiudere anticipatamente la finestra di mercato, scelta che ha portati i club britannici a dover opporre un muro alle richieste dall’estero perché impossibilitati a trovare un eventuale rimpiazzo. Di questo ha parlato il giocatore ai media danesi in vista della pausa per le Nazionali: “Mi piacerebbe poter decidere del mio futuro in prima persona, come si fa su Football Manager, ma purtroppo non è così. Non penso sia stato sbagliato dire che era tempo per una nuova sfida, ma questo è il calcio e non si sa mai cosa possa succedere. Ci sono tante cose che possono influire. Penso che la maggior parte del club inglesi avrebbe voluto che il mercato si chiudesse in contemporanea con quello degli altri paesi. È una situazione fastidiosa per un allenatore quella di non sapere quali giocatori avrà a disposizione. Avrei voluto giocare ogni partita da titolare, ma il perché non sia successo va chiesto al tecnico. Sono state scritte tante cose, che sarei stato a Madrid per cercare una casa e roba del genere, ma questo non mi turba per niente“.

Foto: twitter Tottenham