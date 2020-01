Eriksen-Inter, parla Mou: “Non è colpa nostra se…”

Dopo l’impegno in FA Cup tra Southampton e Tottenham (terminato 1-1, si andrà al replay), l’allenatore degli Spurs, José Mourinho è tornato a parlare di Eriksen: “Non voglio dire nulla. Voglio solo dire che una situazione del genere non dovrebbe verificarsi il 25 di gennaio. E questa non è colpa del Tottenham. L’unica cosa che posso dire è che Eriksen, fin dal momento in cui sono arrivato, si è comportato in un modo molto molto professionale con me e con la squadra. Il Tottenham è l’ultima da biasimare per questa situazione, ma trovarcisi al 25 di gennaio non è bello“.

Foto: Twitter Tottenham