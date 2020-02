Eriksen in zona derby: quel 23 gennaio che ha cambiato il mercato sull’asse Londra-Milano

Quel 23 gennaio ha cambiato il mercato, resterà scritto a caratteri cubitali sulla sessione invernale (e non solo). Christian Eriksen all’Inter sull’asse Londra-Milano. Chi era a Londra doveva capire, intuire e immaginare che il pilastro del Tottenham sarebbe stato presto liberato per Conte, quel giorno avrebbe avuto un peso determinante. Chi era a Milano, invece, si stava preparando per accoglierlo lunedì 27, giorno fissato per le visite mediche come vi svelammo il giovedì precedente, su quel famoso asse Londra-Milano sarebbe stato importante restare ben svegli, sono situazioni che non tornano indietro e che hanno caratterizzato l’ultima settimana di gennaio. Adesso è in arrivo il primo derby per Eriksen ma questa è davvero un’altra storia.

Foto: Inter Twitter