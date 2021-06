Eriksen: “In 6 mesi i giudizi della gente su di me si sono capovolti. Ho cercato di essere me stesso”

Il centrocampista dell’Inter, Christian Eriksen, ha parlato dal ritiro della Danimarca, parlando di come in 6 mesi i giudizi dei tifosi su di lui siano cambiati.

Queste le sue parole: “Probabilmente c’è una grande differenza nel modo in cui si giudica tutto rispetto a sei mesi fa. All’epoca ero in panchina e giocavo molto meno rispetto all’inizio della mia carriera. Ho cercato di imparare da questa esperienza senza cambiare me stesso”.

Foto: Twitter Danimarca