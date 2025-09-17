Eriksen: “Il malore fa parte di me, lo porterò sempre dietro. Ora voglio abituarmi alla Bundesliga”

17/09/2025 | 18:22:32

Christian Eriksen ha parlato ad alcuni giornalisti tedeschi della sua nuova avventura con il Wolfsburg, intervenendo a margine di un evento benefico: “La Bundesliga è un campionato nuovo per me. Come avete detto, ho già visto molti altri posti. Ora devo abituarmi al campionato tedesco, ho già giocato alcune volte contro la nazionale. Ho visto quanto sono bravi i giocatori della nazionale. Conosco anche molti giocatori danesi che hanno giocato e giocano ancora in questo campionato. È divertente seguire il campionato tedesco, c’è molta azione. Le partite sono aperte, ci sono molte occasioni da entrambe le parti, e spero di poterne approfittare. Nella mia vita attuale, il malore non ha un ruolo importante. È parte di me, ma appartiene al passato. Naturalmente è un ricordo che porterò sempre con me e con la mia famiglia, che porterà con sé il mondo, ma fortunatamente ne è scaturito qualcosa di positivo”.

FOTO: X Wolfsburg