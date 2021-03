Eriksen: “Il lavoro paga sempre. Giocare con i tifosi? Sarà bello dopo tanti mesi”

Il centrocampista dell’Inter, Christian Eriksen, ha parlato a TV 2 Sport della gara della sua Danimarca in Israele, che vedrà la presenza di 5000 tifosi sugli spalti dopo un anno di pandemia.

Queste le parole del danese: “Giocheremo davanti al pubblico in Israele. Ne abbiamo parlato in albergo e in autobus di questa cosa, è semplicemente bello ritrovare i tifosi. Dà uno stato d’animo diverso, che tu sia in trasferta o in casa. In questo momento, si è semplicemente felici che ci siano persone allo stadio. Penso solo che sia positivo che ci siano tifosi allo stadio, che siano contro di noi o per noi. Rende la gara più eccitante rispetto ad avere lo stadio vuoto. Ovviamente dovremo solo riabituarti, ma penso che faremo in fretta. Dopo tutto, abbiamo giocato la maggior parte delle nostre carriere con i tifosi allo stadio, e ora alcuni stanno tornando. Magari presteremo attenzione agli spalti nei primi cinque minuti del riscaldamento, ma poi lo dimenticheremo di nuovo”.

Momento positivo anche all’Inter: “Il lavoro paga sempre, ho aspettato il mio momento e non mi sono mai lamentato, anche quando non giocavo. Ora sto bene, il mister mi chiede delle cose e cerco di rispondere in campo”.

Foto: Twitter federcalcio danese