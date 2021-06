Eriksen, il bollettino della Danimarca: “Condizioni stabili, ha salutato i compagni”

La Danimarca ha diffuso un comunicato sulle condizioni di Eriksen, affermando come abbia trascorso una nottata serena e sotto osservazione dall’equipe medica dell’ospedale.

Questo quanto si legge: “Questa mattina abbiamo parlato con il giocatore, che ha salutato i suoi compagni. Le sue condizioni sono stabili a continua a essere ricoverato in ospedale per ulteriori esami. La squadra e lo staff della nazionale hanno ricevuto assistenza e continueranno a esserci l’uno per l’altro dopo l’incidente di ieri”.

Foto: Twitter Euro Qual.