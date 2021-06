Eriksen: “Grazie per i vostri messaggi. Devo fare ancora degli esami ma sto bene”

Christian Eriksen, attraverso il suo profilo Instagram, ha rassicurato tutti ed ha scritto un messaggio per ringraziare tutte le persone che gli sono state vicine negli ultimi giorni. “Ciao a tutti! Grazie mille per i vostri dolci e speciali saluti e messaggi da tutto il mondo. Significa molto per me e la mia famiglia. ️Sto bene, date le circostanze. Devo ancora fare degli esami in ospedale, ma mi sento bene. Adesso tiferò per i ragazzi della Danimarca nelle prossime partite. Giocate per tutto il nostro Paese”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christian Eriksen (@chriseriksen8)

FOTO: Instagram Eriksen