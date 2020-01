Eriksen e il debutto: dall’ovazione di San Siro all’abbraccio con i nuovi compagni

Il tanto atteso momento è arrivato: dopo una lunga rincorsa e una trattativa impegnativa, questa sera i tifosi nerazzurri hanno potuto ammirare da vicino Christian Eriksen. L’ormai ex Tottenham, sul risultato di 1-1 e al 66′, fa il suo ingresso in campo ricevendo l’ovazione di tutto San Siro. Trascorre appena un minuto e Barella segna un gran gol dal limite: il danese sorride, esulta e va ad abbracciare quelli che sono diventati i suoi nuovi compagni. Per immergersi a 360 gradi nella sua nuova avventura italiana. Il classe 1992 confeziona anche un assist per Lautaro che va in gol in fuorigioco. Segnali decisamente positivi per Antonio Conte che si sfrega le mani e si gode il suo nuovo fuoriclasse pensando, come accaduto contro la Fiorentina in Coppa Italia, ad alcune variazioni tattiche con l’impiego del trequartista. L’Inter ha un’arma in più, Eriksen.

Foto: Inter Twitter