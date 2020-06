Eriksen è dentro l’Inter. Ora gli effetti si vedono tutti

Noi abbiamo sempre pensato che Christian Eriksen avrebbe dovuto giocare di più. Se non nei primi giorni rispetto al suo arrivo all’Inter, di sicuro nelle settimane appena successive. Certo, ci diranno che l’ambientamento tattico e tutto il resto avrebbero dovuto comportare un minimo di attesa. Ma noi pensiamo che puoi capire i nuovi compagni, con la classe indiscutibile che hai, soltanto frequentandoli in campo. E pur intuendo che la condizione migliore l’avresti dovuta trovare strada facendo. Dopo tre mesi senza calcio, Eriksen si sta prendendo l’Inter. Anzi, Eriksen è dentro l’Inter. A Napoli, in Coppa Italia, aveva dato segnali importanti. Contro la Samp li ha ribadito, illuminando, inventando, smazzando gli assist e cercando la soluzione personale. Abbiamo ascoltato qualche giudizio assurdo su Eriksen, come se fosse un optional. Eriksen non si discute, invece. Ora è dentro l’Inter e gli effetti si vedono tutti.

Foto: profilo Twitter ufficiale FC Inter