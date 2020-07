Eriksen: “E’ arrivato il momento di costruire insieme all’Inter una nuova storia”

Come di consueto, l’Inter, prima di una partita ha pubblicato il Matchday Programme. Questa volta, in vista del Brescia, è toccato a Christian Eriksen.

“Quello legato al Coronavirus è stato un periodo difficile. Essere tornati in campo è bello, anche se poi si vivono le partite in maniera differente rispetto a prima. Ci mancano i tifosi. Il mio allenatore è sempre stato mio papà. Mi ha insegnato tutto, anche l’essere ambidestro.

Non sono mai stato un ragazzino che si piazzava davanti alla console per ore, però ammetto di aver giocato parecchio a Football Manager. Devo ammetterlo, ho avuto davvero poco tempo per scoprire Milano. Dopo neanche un mese e mezzo dal mio arrivo c’è stato il lockdown.

Prima di arrivare in Serie A ovviamente ho sempre legato l’Inter all’anno del Triplete: era il 2010, ho ammirato le loro imprese. Piano piano mi sto immergendo nella tradizione di questo club. Adesso però è il momento di creare insieme una nuova storia”.

Foto: Twitter ufficiale Inter