Eriksen convocato da Mou: ultimi scampoli di Tottenham prima dell’Inter

L’Inter è sempre più vicina al colpo Christian Eriksen. Prima la missione a Londra di Piero Ausilio, poi la cena milanese tra Beppe Marotta e l’agente Schoots, il tutto favorito dalla sponda favorevole del centrocampista danese, ormai un promesso sposo dei nerazzurri. L’Inter – come raccontato – ha aumentato la proposta al Tottenham, ora conta di andare a dama molto presto per regalare a Conte un importantissimo rinforzo. Intanto, Eriksen è stato convocato da Mourinho per la sfida di Premier in programma domani (“Contro il Watford giocherà”, ha dichiarato lo Special One in conferenza). Ma i nerazzurri sanno di avere in pugno la situazione: per Eriksen saranno gli ultimi scampoli di Tottenham prima dell’Inter.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham