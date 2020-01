Eriksen, altro indizio Inter: va in panchina contro il Watford

L’Inter è sempre più vicino al colpo Christian Eriksen. Dalla missione a Londra di Piero Ausilio, alla cena milanese tra Beppe Marotta e l’agente Schoots, il tutto favorito dalla sponda favorevole del centrocampista danese, ormai un promesso sposo dei nerazzurri. L’Inter – come raccontato – già da due giorni ha aumentato la proposta al Tottenham, ormai è una questione di tempo e poi Conte avrà a disposizione un grandissimo rinforzo a centrocampo. Intanto, dall’Inghilterra arriva un altro importante indizio: Eriksen va in panchina nella sfida di Premier contro il Watford, malgrado le parole di Mourinho. Ennesima conferma che per Eriksen saranno gli ultimi scampoli di Tottenham prima di abbracciare l’Inter.

https://twitter.com/SpursOfficial/status/1218495832451883008

Foto: Twitter ufficiale Tottenham