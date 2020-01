Eriksen all’Inter: il video

Christian Eriksen all’Inter, ormai non ci sono più dubbi. Quella appena trascorsa è stata una giornata incredibile, interminabile, vissuta tra call-conference e linea diretta con il suo agente Martin Schoot. Poi, per chiudere in bellezza, la cena a Milano (documentata dalle nostre immagini) tra Marotta, Ausilio e l’intermediario Frank Trimboli. Clima disteso all’esterno del locale, nessuna dichiarazione ma qualche sorriso che lascia poco spazio alle interpretazioni.