Eriksen: “A causa del Covid abbiamo vissuto giorni frenetici all’Inter. Felice di essere con la Nazionale”

Il centrocampista dell’Inter, Christian Eriksen, ha parlato così dal ritiro della Danimarca della situazione Covid in casa nerazzurra e del conseguente isolamento che ha rischiato di impedirgli di rispondere alla chiamata del suo Paese: “Sono stati giorni molto frenetici all’Inter a causa del Covid. Via libera dell’ATS? Prima del fine settimana era praticamente un no, poi è diventato sempre più un sì. Lunedì finalmente era sì, e io ero ovviamente pronto a partire. Ho parlato molto al telefono sia con il ct che con il club. Tutti sono a posto e stanno bene, questo è l’importante. Sono incredibilmente felice di essere qui”.

Foto: Twitter federcalcio danese