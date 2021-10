Erika a Eto’o: “Sono tua figlia”. Lui continua a non pagare gli addebiti e rischia la prigione

Da qualche anno Samuel Eto’o è coinvolto in un caso di paternità di cui lui non vuole sapere nulla, ma che potrebbe metterlo nei guai seri con la giustizia. La giovane Erika Do Rosario Neves è colei che rivendica un test di paternità sull’attaccante camerunese sottolineando che lei si sente sua figlia, frutto di una presunta relazione che l’ex Inter aveva avuto con la madre, Adilnelsa do Rosario.

L’ex calciatore ignora la giustizia da più di due anni, ovvero da quando la giovane ha richiesto i test del DNA che si sono aggiunti alla pensione di 1.500 euro al mese che doveva pagare e che ha accumulato aggiungendo oltre 60.000 euro di debito in sospeso, come stabilito qualche mese fa.

Samuel Eto’o, dichiarato in contumacia, potrebbe rischiare una pena detentiva per non aver pagato i suoi debiti da questo punto di vista, secondo ‘El Español’ che nelle ultime ore, che ha parlato con Fernando Osuna, avvocato della giovane Erika: “Non ha pagato, ma è obbligato. Rischia di andare in prigione se continua a non pagare. Oltre a sequestrare quello che ha, che è tanto, può andare in galera perché in Spagna è un reato. Neanche noi vogliamo arrivare a tanto, e se lui paga va bene. Se continuano a rifiutare, presenteremo una denuncia per violazione dei doveri familiari. Oppure, che è lo stesso, per abbandono familiare”.

