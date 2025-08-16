Erik Lamela si ritira a 33 anni: “Da 11 anni convivo con problemi alle anche”

16/08/2025 | 23:30:06

Si ritira a soli 33 anni Erik Lamela. L’eterna promessa del calcio argentino, dice basta, dopo diversi problemi fisici. L’ex Roma spiega, con un post sui social, come le sue anche lo stiano tormentando da oltre 10 anni.

Queste le sue parole: “Voglio annunciare che ho preso la decisione di terminare la mia carriera da professionista. È una decisione alla quale ho pensato da molto tempo e finalmente è arrivata l’ora. Per chi non lo sapesse ho problemi alle anche, sono iniziati 11 anni fa e nel 2017 sono stato operato a entrambe con la sinistra che era più colpita. È stato un anno difficile, avevo molta paura.. pensavo che potesse essere la fine della mia carriera e avevo 25 anni. Dopo che le operazioni sono andate bene mi hanno dato 4 anni in più di carriera. Mi hanno detto che col tempo sarei peggiorato ed è ciò che sto vivendo ora. Con molto sacrificio passando ore con i fisioterapisti, rinforzandomi in palestra, con una serie infinita di iniezioni e trattamenti sono arrivato a giocare più del doppio! Questo sì è uno sforzo che solo chi mi è stato vicino può comprendere realmente. Non è stato nulla facile. Avere dolore, giocare e allenarsi con problemi è diventato la normalità col tempo. Da cinque anni prendo pastiglie per ogni partita per poter giocare nelle migliori condizioni, iniziando con la minore delle dosi e in questo ultimo periodo prendendo il massimo già due giorni prima della partita per poter esserci. Ora decido di porre fine a tutto questo, ora termina tutto questo sforzo. Questo anno è stato molto difficile per me andare a ogni partita, allenandomi in bicicletta e in palestra. Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente Matias Almeyda per aver permesso questo e ai miei compagni per accettarlo. Quest’anno sono cambiate le cose, non hanno accettato il mio modo di allenarmi e lo comprendo perfettamente. Per questo di mutuo accodo col club abbiamo deciso di interrompere nel modo migliore. Ho la tranquillità di essere arrivato fino alla fine”.

Foto: sito AIK Atene