Eric Garcia rinnova con il Barcellona fino al 2030, fumata bianca

04/12/2025 | 15:14:03

Eric Garcia rinnova con il Barcellona fino al 2030. A riportare la notizia è l’edizione online del Mundo Deportivo che ha spiegato come la trattativa è stata condotta senza ostacoli. Il ds dei catalani nelle scorse ore aveva confermato la trattativa in corso, adesso è arrivata la fumata bianca. E’ in arrivo il comunicato ufficiale riguardo il rinnovo che lo legherà ai blaugrana fino al 2030. Il direttore sportivo dei catalani, Deco, aveva confermato: “Firmerà presto”. Si attende ora solo la nota del club blaugrana.

foto x barcellona