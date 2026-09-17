Eric Garcia: “Pallone d’Oro a Yamal? Se lo merita, ha una qualità incredibile”

17/09/2026 | 22:08:58

Il difensore del Barcellona, Eric Garcia, è stato premiato nella sua città natale Martorell. Queste le sue parole durante l’evento:

“Questo è un pomeriggio speciale per me; è un privilegio essere qui, nel luogo in cui sono cresciuto. Ho potuto sollevare la Coppa del Mondo con i miei compagni di squadra. Vedo tanti bambini qui che sicuramente hanno lo stesso sogno che avevo io: diventare calciatori. A volte i sogni si avverano. Vedo anche molte maglie blaugrana qui. Speriamo che la prossima stagione ci ritroveremo per festeggiare tanti titoli e, speriamo, anche la Champions League. Pallone d’Oro a Yamal? Se lo merita. Lo diciamo tutti perché lo sentiamo davvero. Le cose che fa… io ho visto Messi e ora vedo lui… Per l’età che ha, per quanto sia un giocatore che fa la differenza in campo, ha una qualità incredibile. Ma non voglio nemmeno dimenticarmi dei miei compagni. Come Rodri, che ne ha già vinto uno”.

Foto: sito UEFA

