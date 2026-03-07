Eric Garcìa: “Guardiola? Era ossessivo a livello tattico, curava ogni dettaglio”

07/03/2026 | 11:00:11

Il difensore del Barcellona, Eric Garcìa, ha concesso un’intervista al programma di DAZN Spagna “Preguntas en Pelotas“. Queste le sue parole:

“Guardiola? Penso che Pep fosse ossessivo a livello tattico, curava ogni dettaglio, e questo è evidente nel suo percorso da allenatore, in tutti i traguardi che ha raggiunto. Flick? Avendo vinto così tanti titoli in carriera, credo che la vicinanza che ha con i giocatori, la fiducia che infonde in loro, sia un punto di forza molto apprezzato da ogni giocatore. Una volta appesi gli scarpini al chiodo? Mi piacerebbe fare l’allenatore. Sono stato fortunato con gli allenatori che ho avuto e posso imparare molto da loro”.

Foto: sito UEFA